Incautados 20 kilos de tabaco de contrabando en León y tramitadas 14 denuncias en los últimos dos meses

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha intervenido cerca de 20 kilogramos de picadura de tabaco ilegal. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha intervenido cerca de 20 kilogramos de picadura de tabaco ilegal en los últimos dos meses, lo que ha supuesto la elaboración de 14 actas de denuncia en varias inspecciones de paquetería y mercancías enviadas entre particulares en conformidad con la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Tales envíos habían sido realizados a través de diferentes agencias de paquetería y la mercancía carecía de precintas oficiales y marcas fiscales, por lo que suponía un riesgo para la salud de los consumidores por el origen y trazabilidad desconocidos del tabaco, al no estar sujeto a ningún tipo de control sanitario.

Las incautaciones realizadas de la picadura de tabaco se encontraban dispuestas en envases de un kilogramo cada uno, envasados al vacío en bolsas termoselladas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La venta de picadura de tabaco de contrabando ocasiona importantes pérdidas económicas al sector dedicado al comercio tabaquero legítimo, así como la defraudación de todos los impuestos relacionados con este mercado. Al ser una de las llamadas labores de tabaco, se encuentra también sujeta a la normativa del Mercado de Tabacos, por lo que tiene una notable repercusión tanto aduanera como tributaria.

Esta forma de venta de picadura de tabaco constituye una infracción a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Reprensión del Contrabando relacionado con las operaciones de importación, exportación, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos, sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley, con una sanción mínima de 2.000 euros.

El Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de León tiene entre sus principales cometidos la inspección de los establecimientos relacionados con la venta de tabaco, estancos y puntos de venta con recargo y el control del desvío ilícito de productos del cultivo de tabaco con fines lucrativos o comerciales; inspección de paquetería; inspecciones para prevenir el uso fraudulento de gasóleo bonificado e inspección de puntos de venta y consumo de alcohol. Desde la creación de esta Unidad se han intervenido aproximadamente 365 kilogramos de picadura de tabaco de contrabando.