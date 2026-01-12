Un incendio afecta a seis vehículos y una empresa en Palencia

Tareas para sofocar el incendio que ha afectado a seis vehículos y una empresa en la capital palentina. - AYTO PALENCIA

PALENCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local y de los Bomberos han intervenido esta madrugada en un incendio declarado en la calle Sevilla del polígono industrial de la capital palentina que ha afectado a una empresa y seis vehículos.

La central recibió un aviso pasadas las 2:30 horas por parte del trabajador del servicio de grúa, quien alertó de que al menos tres vehículos se encontraban ardiendo en la calle en la que se encuentra el depósito municipal de vehículos.

Varias dotaciones de Policía Local y Bomberos acudieron al lugar de los hechos, y comprobaron que las llamas no sólo afectaban a vehículos estacionados en la vía pública, sino que también a las instalaciones de una empresa próxima.

Tras la extinción de las llamas, la Policía Local pudo identificar cinco de seis de los vehículos finalmente afectados por el incendio, así como a los titulares de ellos y de la empresa, a los que se informó de los derechos que les asisten.

Horas más tarde del inicio del incendio, responsables de la empresa alertaron de que las llamas se habían reavivado en una de las furgonetas calcinadas por lo que los Bomberos acudieron de nuevo para extinguir el fuego.

Los primeros indicios apuntan a que las llamas podrían tener su origen en un fallo eléctrico en uno de los vehículos.