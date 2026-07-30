El incendio de Burgohondo (Ávila) permanece "bastante tranquilo" con "preocupación" en el Valle de Iruelas

Una hombre trata de apagar lo que queda de fuego en el incendio forestal a las afueras de Casavieja. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BURGOHONDO (ÁVILA), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director técnico de extinción del incendio de Burgohondo (Ávila), Alejandro Peñalvo, ha informado de que la situación del fuego se encuentra "bastante tranquila" tras una noche en calma y con velocidad de viento "muy baja", si bien ha precisado que la máxima preocupación se centra ahora en el Valle de Iruelas.

Según ha explicado Peñalvo, durante la noche el dispositivo ha recibido múltiples avisos por puntos donde se divisaban llamas generadas por tocones o árboles caídos tras resultar calcinados por el fuego. Los efectivos han asistido a estos avisos a lo largo de la madrugada para apagar los focos y evitar la propagación de las llamas.

Tras llegar a la mañana con una situación que "sigue calmada", el operativo ha empleado medios aéreos para vigilar los puntos que requerían mayor atención. Para la jornada de hoy se mantiene prevista la salida de helicópteros con el fin de realizar labores de refresco en las zonas que todavía humean.

El responsable de la extinción ha manifestado que la zona que más preocupa en estos momentos es el Valle de Iruelas, donde se observa humo en determinados puntos a pesar de no registrarse intensidad de llama. El objetivo del operativo pasa por estabilizar este área durante la mañana para evitar posibles reproducciones en las horas centrales del día de máximo calor.

El resto de los medios se encuentra repartido a lo largo del perímetro para realizar labores de vigilancia por todo el terreno y comprobar que el fuego no sobrepase los límites. Asimismo, el personal trabaja con máquinas bulldozers en el afianzamiento de los perímetros para garantizar que el incendio permanezca dentro de los márgenes establecidos.