Un incendio en un centro de tratamiento de residuos de Urraca-Miguel (Ávila) moviliza a Bomberos y Policía

ÁVILA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un centro de tratamiento de residuos de Urraca-Miguel, en el término municipal de Ávila, ha movilizado este martes a los servicios de emergencia después de que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León comenzara a recibir, a las 19.26 horas, numerosas llamadas que alertaban de la presencia de humo en la población.

Según ha informado el 112 de Castilla y León, las llamadas recibidas han permitido alertar de un incendio en las instalaciones del centro de tratamiento de residuos, situado en esta población del término municipal de Ávila.

Ante el aviso, se ha trasladado la incidencia a los Bomberos de Ávila, al personal de Medio Ambiente, a la Policía Local de Ávila y al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que han sido movilizados para intervenir en el suceso.

Asimismo, se ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha comenzado a coordinar el incidente junto con los demás servicios movilizados.

Por el momento, la información facilitada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León no concreta si el incendio ha causado daños personales ni el alcance de los daños materiales registrados en el centro de tratamiento de residuos.