SALAMANCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en la chimenea de un bar ubicado en el Ayuntamiento de Palacios del Arzobispo (Salamanca) ha obligado a desalojar el establecimiento, sin que ninguna persona haya resultado herida, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 21.25 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del incendio en la chimenea del bar, situado en la Plaza Mayor de la localidad salmantina.

Ante esta situación, el Centro de Emergencias 112 dio aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que movilizaron efectivos de los parques de Ledesma y Vitigudino para intervenir en el incendio.

El establecimiento fue desalojado como medida preventiva y no se registraron personas heridas como consecuencia del incendio.