El incendio de Fasgar (León) se eleva a gravedad 2 por posible riesgo para población y bienes

Un bombero trata de extinguir un incendio en la provincia de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes (León), según datos de la plataforma Inforcyl.

Este incendio, que se originó el pasado viernes 8 de agosto a las 17.24 horas, se ha elevado a IGR 2 a las 10.58 horas de este jueves, día 14, al poder suponer "grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como han indicado fuentes de la Consejería de Castilla y León.

Una veintena de medios terrestres trabajan en las labores de extinción de este incendio, incluidos equipos BRIF y ELIF. Además, se perimetra la superficie afectada por este fuego que se habría originado por rayos.