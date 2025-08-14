Un incendio forestal provocado por un rayo en Barniedo de la Reina (León) sube a gravedad 2 - JCYL

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal provocado por un rayo que se declaró el miércoles en la localidad leonesa de Barniedo de la Reina (León), en la comarca de Riaño, ha subido este jueves a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y congrega a casi una veintena de medios aéreos y terrestres.

Según los datos aportados por la Junta a través de la plataforma Inforcyl, de los que se hace eco Europa Press, el fuego se originó a las 23.40 horas del miércoles y se ha elevado al nivel 2 de gravedad a las 16.46 horas de este jueves.

En el lugar trabajar un operativo conformado por casi una veintena de medios para luchar contra las llamas. En concreto, cuatro técnicos, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas, dos autobombas, una brigada helitransportada y una aeronave.