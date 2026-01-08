Un incendio en la nave industrial de un desguace de Medina del Campo (Valladolid) se salda sin heridos

Un incendio calcina un desguace en Medina del Campo (Valladolid) - EUROPA PRESS

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que se ha producido este jueves en una de las naves industriales de un desguace de la localidad vallisoletana de Medina del Campo se ha saldado sin heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

A partir de las 18.21 horas, la sala de operaciones del 112 ha recibido hasta nueve llamadas que avisaban del incendio en un desguace de vehículos situado en la Avenida de la Constitución de la mencionada localidad, en concreto en el tejado de una de las naves.

En base a esta información, el 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la empresa suministradora Nedgia.