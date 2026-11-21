BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado este sábado en las ruinas del antiguo colegio mayor Peña Amaya, situado en la calle Los Canales de Burgos, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido desde las 11.03 horas más de una docena de llamadas que alertaban del fuego en este inmueble abandonado.

Ante estas llamadas, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local y a los Bomberos de Burgos para que acudieran al lugar.

Por el momento, no se han registrado personas heridas como consecuencia del incendio.