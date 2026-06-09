El incendio de un vehículo en un garaje de Soria deja doce evacuados tras un complejo operativo de extinción

Coches calcinados tras el incendio en un garaje en Soria. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un vehículo en el interior de un garaje en Soria finalizó con doce personas evacuadas, cuatro de ellas trasladadasa al hospital, tras un complejo operativo de extinción por la densidad y toxicidad del humo.

El suceso se produjo pasadas las 20.30 horas en el portal número 10 de la calle Merineros de la capital soriana, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Una vez personada la Policía Local y Bomberos con la colaboración de Policía Nacional, se acordonó la zona y se procedió a atajar el incendio localizado en la planta baja nivel de calle del garaje. Los bomberos destacaron la densidad y toxicidad del humo, así como la enorme carga calórica, lo que dificultó en gran medida la localización del foco del incendio.

El fuego fue producido en una cochera cerrada dentro del garaje y se extendió al menos a otras dos cocheras cerradas más. En un principio fueron evacuados los vecinos de los portales comprendidos entre los números 8 y 18 de la calle, por donde se extendió el humo del incendio, además de acordonar un perímetro de unos 100 metros lineales de la calle Merineros.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Soria han estado revisando los garajes hasta las 2.00 y, dado que todavía había carga térmica en la plaza de garaje del incendio, se mantuvo un retén con tres bomberos y un camión en el siniestro para que ventilaran y en prevención.

Finalmente actuaron 20 personas del operativo con cuatro bombas y dos vehículos ligeros, además de Policía Local, Nacional y efectivos sanitarios.