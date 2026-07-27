Incendios.- Los centros residenciales de la Diputación de Valladolid acogen a 47 ancianos evacuados de Ávila

El presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, en una imagen de archivo en uno de los centros residenciales. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros residenciales de la Diputación de Valladolid acoge desde el pasado 25 de julio a un total de 47 personas mayores procedentes de dos residencias de municipios del valle del Tiétar, en Ávila, una de las zonas más afectadas por el incendio forestal de Burgohondo.

En concreto, según han informado fuentes de la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, la residencia Doctor Villacián acoge a 33 residentes procedentes de la Residencia Real de Navahondilla, personas que presentan distintos grados de dependencia y requieren atención asistencial y sanitaria.

Por su parte, la residencia Cardenal Marcelo recibió inicialmente a 16 residentes de la Residencia Olivares, de Fresnedilla. Posteriormente, dos matrimonios fueron recogidos por sus familiares, por lo que actualmente permanecen 14 residentes en el centro, todos ellos con diferentes grados de dependencia y necesidades de atención asistencial y sanitaria.

De esta manera la Diputación destaca que continúa la colaboración con las administraciones y los servicios de emergencia para "hacer frente a las consecuencias de los graves incendios forestales que afectan a la provincia de Ávila".

Los profesionales de ambos centros trabajan para garantizar que estas personas reciban la atención integral que precisan y ofrecen un entorno seguro y todos los cuidados necesarios mientras puedan regresar a sus lugares de origen.

BOMBEROS EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO

Además, en otro ámbito, la Institución ha recordado que los bomberos de la Diputación continúan en Ávila "desde el inicio de la emergencia" para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado en Burgohondo.

Este lunes ha salido una nueva dotación, un cabo y cuatro bomberos para dar relevo a los efectivos que trabajan de forma coordinada con el resto de las administraciones y los servicios de emergencia desplegados en la zona.