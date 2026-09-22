Estabilizado el incendio declarado en Puerto Castilla, en Ávila.

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios trabaja a estas horas en un incendio que se ha declarado en el térmimo municipal de Puerto Castilla (Ávila), junto al límite con Extremadura, y que se encuentra ya estabilizado desde las 18.00 horas, según informa la Junta a través de sus canales de difusión.

Las llamas se han originado a las 15.23 horas en una zona arbolada por causas que se están investigando. El incendio se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, si bien esta situación podría cambiar en los próximos minutos.

Sobre el terreno están desplegados dos agentes medioambientales dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldózer, tres brigadas helitransportadas y diez medios aéreos. Bajo la dirección técnica del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, también han participado en la extinción medios del Plan Infoex de Extremadura y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Permanecen medios para asegurar todo el perímetro con trabajo manual.