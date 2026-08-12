Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, 9 de agosto de 2026, en Navas de San Antonio visto desde Los Ángeles de San Rafael, Segovia. - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizados en la mañana de este miércoles los incendios que afectaron en los últimos días a la provincia de Segovia, en Navas de San Antonio y Revenga, aunque todavía mantienen el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1).

Según datos disponibles en la web de la Junta con información sobre los incendios forestales, ambos fuegos han sido declarados como estabilizados a primera hora de la mañana, concretamente el de Revenga a las 8.56 horas y el de Navas de San Antonio a las 9.49.

En ambos casos su situación motivó la elevación de los índices de gravedad potencial, sobre todo en el caso de Navas de San Antonio, donde las llamas se originaron el pasado sábado 8 de agosto por causa accidental y ese mismo día se declaró el IGR-1, ya que se tuvo que cortar la autopista AP-6 (Adanero-Madrid) y la N-VI.

En la tarde del domingo 9 se complicó la situación y se tuvo que elevar el índice de gravedad a IGR-2 ya que el avance de las llamas obligó a evacuar la urbanización de Los Ángeles de San Rafael y el municipio de Vegas de Matute y a confinar en sus domicilios a los residentes en la población de Valdeprados.

La evolución comenzó a ser más favorable el lunes y este martes pudieron regresar a sus viviendas los vecinos desalojados de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, al tiempo que la Junta bajó el índice de gravedad a IGR-1, que se mantiene en la mañana del miércoles pese a la estabilización.

El operativo de extinción, que llegó a estar formado por hasta 112 medios actualmente cuenta con sólo 15, entre ellos dos aeronaves, según datos de la web Inforcyl

Por el momento, no se cuenta con datos oficiales de perimetración, aunque, extraoficialmente, en la web edu.forestry.es, que trabaja con datos de satélites de la red Copernicus, señala una superficie afectada de 1.277 hectáreas.

En el caso de Revenga, las llamas comenzaron a las 16.50 horas del pasado domingo 9 de agosto por causas que se encuentran en investigación y pocos minutos después se elevó la situación a IGR-1 debido a que el fuego pone en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Este incendió obligó a cortar la carretera N-603, aunque ya en la jornada del lunes se señalaba que la situación era más favorable.

El dispositivo de extinción llegó a estar compuesto por hasta 46 medios y en la mañana de este miércoles permanecen en el lugar 9 efectivos.