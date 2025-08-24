Los incendios forestales mantienen cortadas seis carreteras en CyL, la mayoría en León

Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 24 agosto 2025 14:55
@epcastillayleon

   VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Los incendios forestales que afectan a varios puntos de Castilla y León mantienen cortadas este domingo, 24 de agosto, un total de seis carreteras en la Comunidad, la mayoría de ellas en la provincias de León.

   En concreto, permanecen cortadas en la provincia leonesa las carreteras LE-126 en La Baña, LE-5330 en Igüeña, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 en Bouzas y LE-7311 en Nogar.

   En el caso de la provincia zamorana está cortada debido a los incendios forestales la carretera ZA-103 en Vigo de Sanabria.

