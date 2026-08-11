Incendios.- El fuego de Cifuentes de Rueda (León) queda sin llama activa tras frenar su avance y baja a IGR-0

Incendio de Cifuentes de Rueda (León), que se encuentra estabilizado. - INFORCYL

CIFUENTES DE RUEDA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este lunes en Cifuentes de Rueda (León) ha quedado sin llama activa en ningún punto de su perímetro, después de que los trabajos de extinción hayan conseguido que el fuego no aumente de superficie desde las 20.30 horas de la tarde de ayer y se ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR (1).

Según han informado fuentes de la Junta, la contención de las llamas se ha logrado a través de los trabajos realizados con fuego técnico, el despliegue de una gran cantidad de medios aéreos, la labor de las cuadrillas en tierra y la intervención de maquinaria pesada y en estos momentos el incendio se encuentra estabilizado.

El fuego comenzó sobre las 13.25 horas, al parecer de forma intencionada, y registró una rápida propagación por una zona de pasto y matorral hasta alcanzar una masa arbolada, lo que obligó a declarar el IGR 1 ante la previsión de que afectase a más de 30 hectáreas de masa arbolada. Sin embargo, la aplicación de distintas estrategias en la cabeza y los flancos ha permitido evitar su avance.

Para las horas nocturnas se dispuso una "importante" dotación de medios terrestres que, con la ayuda de cinco buldócers, han trabajado para asegurar el perímetro con una doble pasada y eliminar los puntos calientes que todavía se pueden observar en la zona quemada.

Durante la jornada de este martes, se prevé que desde las 11.00 horas aumente la temperatura y la humedad descienda al 20 por ciento, lo que determina la relevancia de todos los trabajos de extinción y aseguramiento perimetral que puedan realizarse esta noche.