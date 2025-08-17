Los incendios de Gestoso, Fasgar y Yeres-Llamas obligan a desalojar otra decena de localidades

Vecinos del pueblo de Molinaferrera, confinado por la proximidad del incendio forestal, entregan bocadillos y agua a los voluntarios y bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Molinaferrera, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales de Gestoso, Fasgar y Yeres-Llamas de Cabrera obligan a desalojar otra decena de localidades de la provincia en la tarde de este domingo, 17 de agosto, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en León.

En concreto, el incendio de Gestoso, el que pasó de Ourense, ha supuesto la evacuación de Oencia, Cabarcos, Sobredo, Arnaledo, Cabeza de Campo y La Ribera.

Por su parte, del Fasgar ha provocado la evacuación de la localidad homónima y el de Yeres/Llamas de Cabrera amenaza a Saceda, Castrillo y Noceda, por lo que se ha ordenado también desalojarlos.