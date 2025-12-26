Incibe nombra Cibercooperantes de Honor a Café Quijano, los "auténticos" reyes de León

El director del Incibe, Félix Barrio (segundo por la izquierda), junto a los hermanos Quijano con motivo de su nombramiento como Cibercooperantes de Honor. - EUROPA PRESS

LEÓN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha nombrado este viernes al grupo musical leonés Café Quijano Cibercooperante de Honor, por lo que los hermanos Manuel, Óscar y Raúl, los "auténticos reyes de León", han recibido un reconocimiento que hasta el momento se ha otorgado a personalidades como la reina Letizia.

"Vosotros sois hoy no solo nuestros Reyes Magos, sino que siempre sois los reyes de León, los auténticos, los que quedan", ha señalado el director del Incibe, Félix Barrio, que ha apuntado que la distinción de Cibercooperante de Honor la tienen muy pocas personas.

Entre ellas se encuentran la princesa Leonor, el montañista y aventurero Jesús Calleja, el exentrenador de la Selección Española de Fútbol Vicente del Bosque, la escritora Elsa Punset o la periodista y escritora Rosa Montero, entre otros.

Félix Barrio ha explicado que en el programa Cibercooperantes participan más de mil personas que voluntariamente en su tiempo libre acuden a centros educativos y de personas mayores para concienciar y explicar los riesgos de Internet.

La distinción Cibercooperante de Honor es otorgada a personalidades públicas que contribuyen a transmitir valores de tolerancia, respeto y solidaridad en el entorno online y que, conscientes de la importancia que supone la concienciación en materia de seguridad digital y el uso responsable de las TIC, e involucrados en acciones de esta índole, apoyan altruistamente el Programa Cibercooperantes y colaboran en su difusión.

Durante su visita a Incibe los hermanos Quijano no solo han recibido la distinción como Cibercooperantes de Honor, sino que han tenido ocasión de visitar los principales proyectos, incluyendo 'Tu Ayuda en Ciberseguridad - 017'.

LABOR DEL INCIBE

Por su parte, el mayor de los hermanos, Manuel Quijano, ha expresado la importancia de la labor que hace el Incibe, donde diferentes profesionales trabajan para atajar un problema que cada día "es más común", ya que desde hace unos años el mundo tecnológico plantea beneficios pero también es utilizado por algunas personas para hacer "maldades".

Al mismo tiempo, ha señalado que es "un orgullo" recibir el nombramiento de Cibercooperantes de Honor y poder difundir la campaña de ciberseguridad. Además, ha apuntado que ellos mismos han sido víctimas de usurpaciones de identidad, de ataques a sus redes sociales o de atracos virtuales a sus plataformas de ventas de entradas.

"EL ÁNGEL DE LA GUARDA A NUESTRO LADO"

"Nos sentimos muy orgullosos de todos y cada uno de los que estáis aquí, porque esta ayuda es mucho más importante de lo que la gente creo que es consciente", ha declarado y ha manifestado la importancia del Incibe en un mundo "absolutamente tecnológico". "Que estéis ahí vosotros es como que esté siempre el ángel de la guarda a nuestro lado. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros, un honor y a vuestra disposición", ha concluido.

Café Quijano es uno de los grupos más reconocibles de la música española contemporánea. Nacido en León y formado por los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano, el trío surgió en 1997 con un estilo propio que mezcla pop latino, rock y bolero.

En las canciones de Café Quijano han colaborado artistas como Celine Dion, Armando Manzanero, Joaquín Sabina, Olga Tañón, Andrés Calamaro, Lila Downs, Shinova, Mijares, Taburete o La Josa, entre otros. También han compartido escenario con Santana, Steve Vai y Black Eyed Peas, entre otros.

En la actualidad Café Quijano se encuentra inmerso en el tour Miami 1990, título de su último trabajo discográfico, con el que llena escenarios en España, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza, Inglaterra y Latinoamérica.