La incidencia de la gripe repunta en CyL y supera el umbral epidémico con especial incidencia en niños entre 5 y 14 años

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de síndromes gripales supera levemente el umbral epidémico al situarse en 51 casos por 100.000 habitantes con especial incidencia en los niños de entre 5 y 14 años.

Según refleja el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), consultado por Europa Press, y que analiza la semana comprendida entre el 3 y el 9 de noviembre, la tasa casi se ha duplicado al pasar de los 23 casos a los mencionados 51.

Además, un 40 por ciento de las muestras centinelas y un nueve por ciento de las hospitalarias son positivas a gripe A (tanto H1 como H3). Por otra parte, el documento constata que se mantiene la circulación de rinovirus/enterovirus, mientras que el SARS-CoV-2, el VRS y la gripe B se detectan de manera esporádica.

Por último, la tasa de las infecciones respiratorias agudas en su conjunto han pasado de los 501 casos por 100.000 habitantes a los 549 de la semana de estudio.