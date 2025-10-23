Una incidencia en una subestación causa un corte de luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid

Archivo - Vista de una torre de alta tensión - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en una subestación de Zaratán ha provocado un corte de suministro eléctrico durante unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes de Iberdrola.

La incidencia, que se ha producido a las 14.34 horas, ha afectado durante unos minutos a los dos transformadores de la subestación Zaratán y ha afectado a clientes del Polígono de Argales, El Peral, Simancas y el entorno de la carretera Madrid.

Con la rápida intervención del equipo de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, y al telecontrol de sus instalaciones, en solo cinco minutos el 68 por ciento de los clientes recuperó el suministro, el 99 por ciento a los seis minutos y el 99 por ciento en apenas ocho.