Sin incidencias en Ávila capital, pese a la nieve caída que obliga a usar cadenas en varias carreteras de la provincia

Ávila Amanece Nevada, Sin Incidencias En La Capital Y Con Cadenas En Varias Carreteras De La Provincia. - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA EN ÁVILA

ÁVILA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital abulense ha amanecido este miércoles con la primera nevada de la temporada que ha dejado la ciudad cubierta de blanco. Aunque no ha sido una nevada copiosa, sí ha caído lo suficiente para dejar calles y jardines con una capa de nieve que se ha congelado debido a las bajas temperaturas bajo cero de esta madrugada, y que se ha ido derritiendo a lo largo de la mañana a medida que han ido despejando las nubes, previstas de vuelta esta tarde y los próximos días.

El Ayuntamiento de Ávila realizó trabajos preventivos durante la pasada jornada esparciendo fundentes en diferentes puntos de la ciudad, ante el anuncio de precipitaciones en forma de nieve por la tarde y la noche, aunque de momento no se han registrado incidencias significativas.

En la provincia, el dispositivo de vialidad invernal de la Junta de Castilla y León está actuando desde primera hora con nueve máquinas en las carreteras autonómicas de la red, en concreto en la zona de Ávila (CL-505, AV-900, AV-110, AV-500 Y AV-503), de Navalmoral (AV-905) y de Gredos (AV-941 y AV-100), para garantizar la seguridad en estas vías.

A esta hora se encuentra cerrada por nieve la carretera AV932, del kilómetro 8 al 21, de Piedrahita (N-110) a La Herguijuela; y se pide el uso de cadenas en la AV-501, del kilómetro 2 al 16.28, en Navalperal de Pinares, y también en la AV-501 y la AV-901, desde Villanueva de Ávila a Mijares.

Según ha informado la propia Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, en cualquier caso se recomienda consultar la información actualizada sobre el estado de las carreteras antes de viajar, a través del teléfono de información para carreteras de la red autonómica en Ávila, el 920 25 18 89, y las webs de consulta: -http://servicios.jcyl.es/InviPublica/ y la web https://112.jcyl.es/web/es/informacion-trafico-carreteras.ht...