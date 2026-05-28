El índice DEC valora con un 8,3 los Servicios Sociales que presta la Diputación de Soria y da un 10 a inversión

Laura Prieto (i), Benito Serrano y Gustavo García presentan el índice DEC en la Diputación de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de Desarrollo de Servicios Sociales (DEC) ha valorado con un 8,3 sobre 10 la prestación de los Servicios Sociales por parte de la Diputación de Soria, con la máxima puntuación, un diez, en el capítulo de inversión.

La evaluación, solicitada por la institución provincial valora la inversión, la cobertura y la estructura del sistema y destaca la implicación política y la inversión, mientras que apuesta por seguir modernizando el servicio y hacerlo más eficaz y útil a las personas.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, junto a la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, y el coordinador y gerente servicios sociales del índice DEC, Gustavo García, han presentado los resultados de este informe que convierte a la Diputación de Soria en la primera Institución de España en llevarlo a cabo.

Benito Serrano ha presentado este informe solicitado por la Diputación "en el afán por mejorar" los servicios que se prestan desde la Diputación, "en especial de los Servicios Sociales, los más cercanos".

"Un informe que pone en valor el funcionamiento de servicios sociales, de la mano de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales que trabaja desde 2012 a través del índice DEC, que valora la inversión, la cobertura y la estructura del sistema", ha explicado Serrano.

En cuanto a los datos, la valoración es de 8,13 sobre 10, una "nota alta que sitúa a Diputación de Soria en una posición destacada y que demuestra su compromiso en materia de Servicios Sociales", como ha señalado Serrano.

En el apartado económico, la Diputación alcanza la máxima puntuación, un diez, con más de 370 euros por vecino, "la que más invierte de Castilla y León", y el 28 por ciento del presupuesto, como ha apuntado el presidente de la Diputación.

La cobertura y prestaciones y servicios se lleva un 8,19 por ciento mientras, en el otro lado, derechos y ordenación saca una puntuación de 4,13.

Gustavo García ha señalado que son ya 60 los ayuntamientos que se han sometido a este índice, que representan una tercera parte, ya que se trata de grandes consistorios como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Valladolid.

El índice tiene 45 indicadores y el que más peso tiene es de la cobertura de prestaciones y servicios, con una puntuación de 5,5, seguido por la relevancia económica, que se valora con un 3, así como derechos y decisión política con un 1,5.