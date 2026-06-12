Industra, Comercio y Empleo convoca ayudas por un total de 500.000 euros para impulsar mercados municipales de abastos

Archivo - Un hombre en un puesto del mercado de abastos realiza sus compras - María José López - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones destinadas al impulso de la excelencia en los mercados municipales de abastos de la Comunidad, con una cuantía total máxima que asciende a 500.000 euros.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este viernes el extracto de la convocatoria, cuyo crédito asignado podrá ser incrementado en una cantidad adicional máxima de 100.000 euros sin necesidad de una nueva convocatoria.

Estas ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos dirigidos a mejorar la gestión e impulsar la excelencia en los mercados de abastos y las actuaciones han de ser llevadas a cabo directamente por los ayuntamientos titulares de dichos mercados o en colaboración con entidades que dependan del propio consistorio o que representen los intereses del sector comercial. Dicha colaboración deberá ser formalizada mediante un convenio u otro instrumento jurídico que la articule.

Los beneficiarios de estas aportaciones económicas podrán ser los ayuntamientos de la autonomía que ostenten la titularidad de mercados de abastos.

Las entidades locales interesadas en concurrir a esta convocatoria dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de diez días hábiles a contar desde mañana.