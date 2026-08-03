Industria convoca ayudas por 1,2 millones para garantizar el abastecimiento en el medio rural de CyL

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha convocado ayudas por un total de 1,2 millones de euros destinadas a promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el medio rural en Castilla y León.

Así consta en los extractos de sendas órdenes de convocatorias de ayudas, una por 1,1 millones y otra por 100.000 euros, publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La primera contempla la convocatoria de ayudas para el Programa de Apoyo a las pequeñas y medianas empresas que consta a su vez de tres subprogramas: uno dirigido a la permanencia de establecimientos comerciales minoristas, otro para la apertura o reforma de establecimientos comerciales minoristas y otro para la adquisición de vehículos afectos directa y exclusivamente a la actividad comercial minorista de productos de carácter cotidiano ejercida en establecimientos comerciales.

En este caso, el plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCyL, es decir, desde mañana, martes 4 de agosto, y hasta el próximo 1 de octubre, excepto en el subprograma 2 dirigido a la apertura de establecimientos comerciales que se extenderá hasta el día 15 de octubre.

Por su parte, la segunda convocatoria de las ayudas está relacionada con el Programa de Apoyo a los municipios con población igual o inferior a 200 habitantes y entidades locales menores con población igual o inferior a 200 habitantes, pertenecientes a municipios con población igual o inferior a 1.000 habitantes, en los que no exista ningún establecimiento comercial minorista de productos de carácter cotidiano a la fecha de publicación de la convocatoria, para la diversificación de centros de ocio y convivencia mediante la ampliación de su oferta al ámbito del comercio al por menor de productos de carácter cotidiano.