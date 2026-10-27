Industria iniciará en 2027 los trabajos para definir la nueva Estrategia de Comercio para anticiparse a los cambios

Suárez-Quiñones en un momento de la comparecencia para explicar el presupuesto de su departamento para 2027 - JCYL

Destinará 5,25 millones a la transformación digital de la industria y a la ciberseguridad industrial VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio iniciará en 2027 los trabajos para definir la nueva Estrategia de Comercio con el propósito de anticiparse a los cambios y establecer las prioridades de actuación de los próximos años y lo hará "de la mano" de las organizaciones y profesionales del sector.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asumido este compromiso en su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 que destina 20,83 millones para la Dirección General de Comercio y Consumo con cuatro "grandes objetivos" que pasan por mejorar la competitividad de los establecimientos, dinamizar la actividad comercial, garantizar la continuidad del comercio rural y reforzar la protección de los consumidores.

Para ello, el presupuesto incluye 2 millones de euros para la modernización y digitalización del pequeño comercio destinados a la reforma y el equipamiento de establecimientos y a la incorporación de nuevas tecnologías. En este punto, ha explicado que su departamento seguirá apoyando con 30.000 euros la Cátedra de Innovación para el Comercio de la UVA que desarrolla herramientas y proyectos innovadores, "especialmente en el ámbito del neuromarketing, para facilitar la adaptación de los pequeños negocios a las nuevas demandas del consumidor".

Para la dinamización comercial en colaboración con las entidades locales se consignan 4,12 millones, entre ellos 1,9 millones para iniciativas de estímulo del consumo local y mejora de la imagen comercial, 900.000 euros para ferias y 1,3 millones para los mercados municipales de abastos, con actuaciones de remodelación y mejora de sus instalaciones y gestión.

Suárez-Quiñones ha anunciado también que el presupuesto de 2027 duplica la dotación del programa Cheque Comercio Rural que alcanzará 1,2 millones de euros para llevar a cabo esta iniciativa que contempla ayudas de hasta 2.000 euros para mantener establecimientos o acometer reformas y de hasta 5.000 euros para abrir nuevos comercios o adquirir vehículos destinados al abastecimiento de la población.

"Mantener un establecimiento abierto en un pequeño municipio significa también mantener un servicio esencial para sus vecinos", ha reconocido el consejero que ha sumado a esta medida la Red de Agentes de Comercio Interior, financiada con 450.000 euros a través del ECYL, para prestar asesoramiento técnico al comercio rural. El consejero ha aclarado que la Diputación de León no lo pidió.

También se contemplan 1,2 millones de euros para la colaboración con las organizaciones representativas del sector, incluida la promoción comercial, la Red de Oficinas Técnicas de Comercio y acciones formativas para empresarios y trabajadores.

Por su parte, la artesanía, el textil y la moda dispondrán de más de 1,63 millones de euros para modernizar talleres, apoyar la participación en ferias y financiar actuaciones de formación y promoción y se incluye, en este apartado una aportación de 200.000 euros a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, en Segovia.

En materia de consumo, el presupuesto recoge 320.000 euros para actuaciones de información, formación y apoyo a las organizaciones de consumidores, además de las labores de inspección y vigilancia de mercado, atención al consumidor y funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León.

Por otro lado, ha informado de que la Dirección General de Industria dispondrá de 14,55 millones para actuaciones de transformación digital, modernización de instalaciones productivas, ciberseguridad y desarrollo de proyectos tecnológicos.

De esta cantidad, se destinarán 5,25 millones a la transformación digital de la industria y a la ciberseguridad industrial. El consejero ha explicado que las ayudas permitirán financiar la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica colaborativa, el análisis de datos, los gemelos digitales y la visión artificial "así como medidas de protección frente a amenazas informáticas".

Otros 2,7 millones se dirigirán a la modernización de pequeñas y medianas industrias, mediante ayudas para adquirir maquinaria y renovar equipos productivos. "Se trata de facilitar inversiones que permitan a nuestras pymes mejorar su eficiencia, aumentar su capacidad de producción y competir en mejores condiciones", ha explicado el consejero que ha explicado que esta línea permitió conceder este año 88 subvenciones por 5,6 millones.

El presupuesto incluye otros 1,3 millones para el desarrollo de proyectos tecnológicos y la participación en iniciativas europeas de innovación y entre las actuaciones previstas figuran el apoyo a una infraestructura de ensayos espaciales de la Universidad de León, la puesta en marcha de 'Zamora FutureLab' y el desarrollo de la plataforma digital SOS-Polígonos.

También se destinan 609.000 euros a proyectos europeos relacionados con ámbitos como el hidrógeno verde, la innovación en energía, movilidad y salud, y las aplicaciones industriales de los drones. A estas partidas se suman 360.000 euros para campañas de inspección y control de instalaciones industriales, metrología, ITV y vigilancia de mercado de productos industriales.

Por último, para suelo industrial, el presupuesto contempla, a través de SOMACYL e ICECYL, 100 millones de euros para el desarrollo y acondicionamiento de polígonos empresariales y suelo industrial. El consejero se ha comprometido a impulsa el desarrollo industrial en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda mediante la ejecución de los Programas Territoriales de Fomento vigentes y el inicio de los trámites para la puesta en marcha del correspondiente a la Sierra de la Demanda.