A información pública la modificación de la autorización de la planta fotovoltaica CSF Anguita, en Soria

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de modificación de la Autorización Administrativa Previa, la Autorización Administrativa de Construcción y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la planta solar fotovoltaica CSF Anguita, en la provincia de Soria.

La planta cuenta con una potencia nominal de 73,84 megavatios y está promovida por la mercantil CSF Continua Anguita S.L, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El emplazamiento principal del proyecto se encuentra en el término municipal de Arcos de Jalón, mientras que las infraestructuras de evacuación afectan también al municipio de Medinaceli, ambos en la provincia de Soria. El objeto de esta nueva tramitación es garantizar la adecuada ejecución del cruzamiento subterráneo de la línea eléctrica de evacuación con la infraestructura ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona. Así, se requiere una ligera variación técnica que conlleva la afección a dos nuevas parcelas que no estaban contempladas en el expediente inicial.

El órgano competente para autorizar esta modificación es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Subdelegación del Gobierno en Soria actúa como órgano tramitador a efectos de información pública, alegaciones y consultas.

PROYECTO

El proyecto de la planta solar CSF Anguita cuenta con una larga tramitación administrativa previa que incluye la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el 30 de marzo de 2023. Posteriormente, el 30 de junio de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas otorgó la Autorización Administrativa Previa.

En septiembre de 2024 se produjo un nuevo hito, con la concesión de la Autorización Administrativa de Construcción. Finalmente, el 4 de marzo de 2025, se emitió la Declaración de Utilidad Pública. Con todo este recorrido, el proyecto ha superado sucesivos trámites de control ambiental, técnico y administrativo que aseguran tanto la viabilidad de la instalación como la compatibilidad de su desarrollo con la preservación del entorno natural.

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN

La razón de la modificación viene dada porque el promotor ha solicitado el 31 de julio de 2025 que se tramite esta modificación puntual, que no altera la esencia del proyecto, pero que resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecución técnica de las infraestructuras de evacuación eléctrica.

En concreto, se trata de variar mínimamente la salida del cruzamiento subterráneo de la línea de evacuación de 30 kilovatios con la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona, mediante perforación horizontal dirigida. Este ajuste técnico implica un incremento de aproximadamente 17 metros en la longitud de la línea subterránea y afecta a dos nuevas parcelas agrícolas situadas en el término municipal de Arcos de Jalón.

La adenda presentada por la empresa incluye la justificación de la no sustancialidad de la modificación desde el punto de vista ambiental, planos descriptivos y la relación de bienes y derechos afectados (RBDA). El presupuesto estimado de esta modificación asciende a 4.180 euros, una cantidad muy reducida en el contexto global del proyecto, lo que evidencia el carácter estrictamente técnico de la variación solicitada.

PLANTA SOLAR

Conforme a la legislación vigente, se abre ahora un plazo de treinta días hábiles a contar desde mañana para que los ciudadanos, administraciones y entidades interesadas puedan examinar la documentación presentada y formular las alegaciones que consideren oportunas.

Esta planta solar fotovoltaica cuenta con un presupuesto de casi 74 millones de euros y ocupará una superficie que supera las 147 hectáreas. Estos casi 74 megavatios de potencia se enmarcan en el impulso decidido del Gobierno de España a la transición energética justa, ordenada y sostenible, que constituye una de las prioridades estratégicas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

La hoja de ruta del Gobierno de España para la transición energética fija alcanzar 39 GW de potencia instalada en solar fotovoltaica en 2030 y lograr que el 74 por ciento de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables.

La planta CSF Anguita contribuirá a esos compromisos nacionales y europeos de descarbonización y sostenibilidad, como han apuntado desde Subdelegación del Gobierno en Soria.

La implantación de plantas solares como CSF Anguita contribuye a los objetivos de descarbonización, seguridad de suministro y reducción de la dependencia energética, al tiempo que refuerza el papel de provincias como Soria en el desarrollo de energías limpias.