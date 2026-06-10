El informe Denaria concluye que el efectivo sigue siendo una infraestructura esencial para la cohesión territorial

SALAMANCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe de Denaria sostiene que el efectivo sigue siendo una infraestructura esencial para la cohesión territorial, la inclusión financiera y la resiliencia del sistema de pagos, especialmente en zonas rurales y ante posibles disrupciones tecnológicas.

La Plataforma Denaria ha celebrado hoy en la Cámara de Comercio de Salamanca la jornada 'El efectivo: garantía de una transición digital justa, inclusiva y segura', en la que su presidente, Javier Rupérez, ha presentado el informe 'Hacia un marco regulatorio que garantice el acceso efectivo y suficiente del dinero en efectivo en España'.

Según el documento, la prioridad regulatoria no debería centrarse en la aceptación del efectivo, que sitúa en el ámbito europeo, sino en garantizar el acceso físico, entendido como retirada y depósito, y en reforzar la red que lo sostiene.

El informe advierte de que la caída de la red bancaria y de los puntos presenciales está dejando vacíos de acceso en municipios pequeños y áreas despobladas, donde el coste de desplazarse a un cajero o a una oficina limita el uso real del efectivo.

Denaria propone asignar responsabilidades claras a las entidades financieras y dar un papel técnico al Banco de España para medir el acceso con indicadores territoriales, verificar déficits y activar medidas correctoras cuando el mercado no cubra las necesidades mínimas.

El texto también subraya que la resiliencia del efectivo debe planificarse en tiempos ordinarios, con una cadena logística capaz de operar en situaciones de estrés, y con un plan nacional que incluya distribución, transporte, dispensación y depósito.

En el plano político y social, el informe recuerda que ya ha habido iniciativas parlamentarias y populares para blindar el acceso al efectivo, pero sostiene que el marco más eficaz sería uno basado en obligaciones operativas, controles verificables y financiación limitada a déficits residuales acreditados.