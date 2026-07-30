Ingenieros informáticos piden impulsar la funcionarización y profesionalización del personal de esta área en la Junta

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León (CPIICyL) y la Asociación del Personal Informático de la Administración de Castilla y León (APIACyL) han reclamado que se impulse la funcionarización y profesionalización del personal de esta área en la Junta.

En un comunicado recogido por Europa Press, las entidades han insistido en esta "reivindicación histórica" con motivo de las recientes publicaciones en el Boletín Oficial de Castilla y León de las convocatorias para la provisión de los puestos de Coordinador/a de Servicios de la Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial y de Jefe de Servicio de Seguridad de la Información.

Ambos puestos ya existían en la estructura de la Junta de Castilla y León y su convocatoria responde al procedimiento ordinario de provisión, si bien su publicación vuelve a poner de manifiesto la "realidad" de que los profesionales informáticos de la Administración autonómica "no pueden acceder a estos puestos al no tener la condición de funcionarios, pese a ser candidatos idóneos para esos puestos de trabajo".

"No se trata de una situación aislada ni limitada a estas dos plazas. Existen más puestos de responsabilidad dentro de las relaciones de puestos de trabajo a los que estos profesionales tampoco pueden optar, lo que limita su desarrollo profesional y supone una pérdida de talento para la propia Administración", han lamentado las organizaciones.

A su juicio, se trata de una "reforma pendiente desde hace años" puesto que la funcionarización y profesionalización del personal informático "constituye una reivindicación histórica sobre la que se viene trabajando desde hace años y cuya resolución continúa pendiente".

En este sentido, han precisado que la transformación digital de la Junta requiere que los profesionales TIC puedan desarrollar una carrera profesional "completa", lo que incluye el acceso a puestos de coordinación, jefatura y dirección cuando reúnan los requisitos de mérito y capacidad.

Mantener la situación actual supone, a su juicio, "desaprovechar el conocimiento acumulado por profesionales que llevan años sosteniendo los sistemas de información de la Administración y dificulta la consolidación de equipos estables y especializados".

Esta "falta de expectativas profesionales" constituye además uno de los factores que pueden explicar el "escaso interés" que muestran muchos recién titulados en Ingeniería Informática por incorporarse a la Administración autonómica.

"En un mercado laboral donde el talento tecnológico es especialmente demandado, resulta imprescindible ofrecer una carrera profesional atractiva, con posibilidades reales de promoción y reconocimiento", han defendido.

Asimnismo, han señalado que durante los últimos años, otras comunidades autónomas han reforzado sus estructuras informáticas, con el impulso de nuevas unidades especializadas, incrementando de plantillas y apuesta por perfiles altamente cualificados para afrontar retos como la administración digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o el gobierno y la gestión del dato.

De esta manera, han pedido que Castilla y León no se quede "atrás". "Es el momento de impulsar una estrategia decidida que permita dotar a la Administración autonómica de una organización informática moderna, suficientemente dimensionada y preparada para afrontar los retos presentes y futuros de la transformación digital", han demandado, para apuntar a la nueva legislatura como una "oportunidad para dar ese impulso y acometer las reformas estructurales" señaladas.

Además de la funcionarización y profesionalización del personal informático, han urgido a la actualización del catálogo de puestos, "actualmente desfasado", entre ellas la ciberseguridad, la administración digital y la Inteligencia Artificial.

En su opinión, es necesaria la elaboración de un plan director que "organice la informática corporativa, defina funciones, estrategias y recursos, y permita una gestión coherente y eficaz de los servicios digitales públicos".

Asimismo, han reclamado el refuerzo de las estructuras de coordinación y gobernanza tecnológica, y el incremento de plantilla, ya que lleva décadas con el mismo número de profesionales "mientras la carga de trabajo se ha multiplicado", por lo que resulta "complicado garantizar la calidad del servicio".