Ingresa en la cárcel de Topas (Salamanca) un vecino de Benavente (Zamora) por seis robos en varios locales - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZAMORA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en la cárcel de Topas (Salamanca) de un vecino de Benavente (Zamora) detenido como presunto autor de seis delitos de robo en varios establecimientos comerciales de la localidad.

La detención se produjo en la jornada del viernes tras las denuncias interpuestas por los ciudadanos, las pruebas obtenidas y resto de gestiones realizadas, que llevaron a la detención de este vecino de Benavente.

Esta persona había sido detenida y puesta a disposición judicial seis veces en lo que va de año por hechos similares, y se han esclarecido 19 delitos de robo con fuerza y dos delitos de daños, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En mañana de este sábado, la jueza del plaza número 1 de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Benavente ha entregado auto firmado donde ha decretado el ingreso en prisión en la cárcel de Topas (Salamanca de este hombre como supuesto autor de numerosos ilícitos penales de robo con fuerza en Benavente.