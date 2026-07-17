Ingresa en prisión tras su detención en Valladolid con 1,6 kilos de cocaína al intentar huir de la Policía

Imagen de archivo de un detenido por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un varón, que ha ingresado en prisión, que portaba más de 1,6 kilos de cocaína y trató huir de los agentes cuando fueron a identificarle.

Los hechos se produjeron el miércoles, 15 de julio, cuando una pareja de agentes de la Policía Nacional uniformados patrullaba en motocicletas por la calle Villabáñez en labores preventivas de seguridad ciudadana y vieron a un hombre con una bolsa de plástico que transitaba por la calle y, al percatarse de su presencia, inmediatamente cambió su sentido de la marcha e intentó eludir a los agentes.

Los dos policías sospecharon de su actitud, se dirigieron hacia él y le conminaron a identificarse, pero cuando los agentes se bajaban de las motocicletas el hombre salió corriendo sorpresivamente, lo que propició una persecución en la calle. Finalmente, los policías le dieron alcance cuando se refugió en un portal de la calle Villabáñez.

Una vez sin escapatoria, los agentes procedieron a su identificación y cacheo por motivos de seguridad y descubrieron en la bolsa que llevaba tres paquetes que contenían lo que parecía ser droga.

Dada la cantidad, los funcionarios policiales procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y a su traslado para su custodia en la Comisaría Provincial de Valladolid.

Una vez en dependencias policiales la droga intervenida dio positivo en el drogo test y resultó ser cocaína que arrojó un peso de 1.657 gramos, que hubieran alcanzado un valor en el mercado ilícito de 31.695 euros.

El detenido, a quien le constan tres antecedentes policiales anteriores, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.