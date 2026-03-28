Ingresa en prisión un hombre detenido con más de 13 gramos de cocaína y 2.680 euros en efectivo en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un hombre sobre el que pesaban dos requisitorias judiciales tras ser detenido con 13,55 gramos de cocaína repartidos en 14 envoltorios de plástico y 2.680 euros en efectivo en Valladolid.

La detención tuvo lugar en la tarde del pasado 26 de marzo, cuando agentes de paisano de la Policía Nacional patrullaban en la calle José de Cantalapiedra sobre las 18.00 horas y detectaron la presencia de un varón vestido de negro, que se acercó a un vehículo estacionado en batería con dos ocupantes en su interior.

El hombre, que realizaba "rápidos giros de cabeza para detectar si alguien le observaba", hizo entrega de un objeto de pequeñas dimensiones al copiloto del turismo y recibió algo a cambio que se guardó inmediatamente en el bolsillo, según ha detallado la Policía Nacional a través de un comunicado.

Fue entonces cuando uno de los agentes, al sospechar de que se tratase de una venta de droga, inició un discreto seguimiento del varón por la calle José Cantalapiedra, hasta que el individuo sacó unas llaves de un vehículo, momento en el que el policía decidió identificarse para evitar que el sujeto se marchase.

Al exhibir su placa emblema e identificarse como policía, el hombre "sorpresivamente arremetió" contra el agente, por lo que ambos cayeron al suelo, momento en el que el agente se golpeó en la cabeza.

El otro agente, que en un principio se había dirigido hacia el turismo ocupado por dos personas, acudió inmediatamente en ayuda de su compañero para reducir al varón que presentó una "fuerte resistencia".

Los agentes redujeron al hombre y realizaron un registro de sus pertenencias por motivos de seguridad, en el que localizaron 2.680 euros en efectivo en distintos tipos de billetes y 14 envoltorios de plástico que contenían una sustancia blanca al parecer droga.

Por todo esto, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de resistencia/desobediencia.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional donde permaneció bajo custodia, mientras se daba continuidad a las diligencias policiales.

Una vez allí se comprobó que la identidad que había facilitado el detenido al exhibir un Documento Nacional de identidad a los agentes, no era la suya real, por lo que también fue imputado por un delito de usurpación de estado civil.

Los policías comprobaron que, sobre el hombre, una vez cotejada su verdadera identidad, pesaban dos requisitorias judiciales en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, una de la Audiencia Provincial de Valladolid por un delito contra la salud pública y otra de la Audiencia Nacional por pertenencia a organización y grupo criminal.

La droga intervenida en los 14 envoltorios dio resultado positivo al drogo test resultando ser cocaína y arrojando un peso en bruto de 13,55 gramos, una cantidad hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 1.523,58 euros según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026.

Finalizadas las diligencias, los agentes de Policía Nacional pusieron al detenido a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su inmediato ingreso en prisión.