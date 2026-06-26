El ingreso de asuntos en los órganos judiciales de Castilla y León descendió un 20,8% en el primer trimestre de 2026

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VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 81.198 asuntos, lo que supone un descenso interanual del 20,8% respecto al mismo periodo de 2025.

Según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026, hecho publico por el Servicio de Estadística del CGPJ, entre enero y marzo los tribunales de la Comunidad resolvieron 76.550 asuntos, un 18,6% menos que hace un año. Por su parte, los asuntos en trámite al final del periodo ascendieron a 174.584, lo que representa una ligera disminución interanual del 6,3%.

La jurisdicción civil fue la que experimentó el mayor descenso en el ingreso de nuevos asuntos, con un total de 35.882 procedimientos, un 34,1% menos que en el primer trimestre de 2025. En este orden, se resolvieron 32.783 asuntos (-27,3%) y quedaron en trámite 89.354, con una reducción interanual del 19,8%.

En la jurisdicción penal, se registraron 37.059 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior. Los asuntos resueltos fueron 35.731 (-10,9%) y los pendientes al final del trimestre se situaron en 60.485, con un aumento del 18,6%. En la jurisdicción contencioso-administrativa, el ingreso fue de 1.985 asuntos, con un incremento del 6,1%. Los órganos resolvieron 1.966 asuntos (-1,5%) y los procedimientos en trámite al finalizar el periodo fueron 5.328, con un crecimiento del 8,2%.

La jurisdicción social registró 6.272 asuntos, un 14,7% menos que en el mismo trimestre de 2025. Se resolvieron 6.070 asuntos (-12,1%) y quedaron en trámite 19.417, con un aumento del 2,9%.

La tasa de litigiosidad en Castilla y León se situó en 33,82 asuntos por cada 1.000 habitantes, frente a los 42,88 del mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso significativo, situándose además por debajo de la media nacional. La tasa de resolución en el conjunto de los órganos judiciales se situó en 0,94, en niveles similares a los del mismo periodo de 2025.

Por su parte, la tasa de pendencia descendió de 2,74 a 2,28 y la tasa de congestión pasó de 3,75 a 3,28, lo que refleja una mejora de los indicadores de carga de trabajo en los órganos judiciales de la Comunidad.