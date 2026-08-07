El Ingreso Mínimo Vital llegó en julio a 37.759 hogares de CyL en los que viven 114.302 personas

Archivo - Vista por fuera de un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio, a 17 de octubre de 2022, en Madrid (España). El autobús recorrerá toda España con anuncios publicitarios sobre el Ingreso Mínimo Vital. Junto al autob - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en julio a 37.758 hogares de Castilla y León en los que viven 114.302 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 879.225 hogares en los que viven 2.682.446 personas.

La cuantía media de la prestación es de 488,99 euros mensuales por hogar, quince euros inferior a la media (504,53 euros), y 161,53 euros por beneficiario, también ligeramente menor que la media (165,36 euros). En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 19,34 millones de euros de un total de 473,28 millones en España.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (19.248), en otros 11.760 no hay menores y los 6.750 restantes son monoparentales. La mayor parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen nacionalidad española (31.464) mientras que 6.281 son de nacionalidad extranjera y por sexos 24.598 son mujeres y 13.060 hombres

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.296 hogares de León y a 22.472 personas, y a 7.874 hogares de Valladolid con 24.760 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.753 hogares y 16.887 personas; Burgos, con 4.302 hogares y 13.831 personas; Zamora, con 2.917 hogares y 8.044 personas; Ávila, con 2.889 hogares y 9.160 personas; Palencia, con 2.612 hogares y 8.450 personas; Segovia, con 2.055 hogares y 7.107 personas, y Soria, con 1.060 hogares y 3.591 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,65 millones, seguida de Valladolid, con 4,13 millones; Salamanca, con 2,96 millones; Burgos, con 2,02 millones; Ávila, con 1,50 millones; Zamora, con 1,47 millones, y Palencia, con 1,33 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (854.315 y 389.811 euros en cada caso).