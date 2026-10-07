El Ingreso Mínimo Vital llegó en septiembre a 38.982 hogares de CyL en los que viven 117.903 personas

Archivo - Vista interior de un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio, a 17 de octubre de 2022, en Madrid (España). El autobús recorrerá toda España con anuncios publicitarios sobre el Ingreso Mínimo Vital. Junto al autobú - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en septiembre a 38.982 hogares de Castilla y León en los que viven 117.903 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 905.792 hogares en los que viven 2.761.686 personas.

La cuantía media de la prestación es de 485,84 euros mensuales por hogar, 15,65 euros inferior a la media (501,49 euros), y 160,63 euros por beneficiario, también ligeramente menor que la media (164,48 euros). En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 19,53 millones de euros de un total de 479,28 millones en España.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (19.868), en otros 12.262 no hay menores y los 6.852 restantes son monoparentales. La mayor parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen nacionalidad española (32.552) mientras que 6.417 son de nacionalidad extranjera y por sexos 25.511 son mujeres y 13.471 hombres

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.550 hogares de León y a 23.147 personas, y a 8.172 hogares de Valladolid con 25.682 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.894 hogares y 17.299 personas; Burgos, con 4.474 hogares y 14.318 personas; Zamora, con 2.990 hogares y 8.242 personas; Ávila, con 2.981 hogares y 9.454 personas; Palencia, con 2.711 hogares y 8.757 personas; Segovia, con 2.118 hogares y 7.315 personas, y Soria, con 1.092 hogares y 3.689 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,73 millones, seguida de Valladolid, con 4,17 millones; Salamanca, con 2,92 millones; Burgos, con 2,04 millones; Ávila, con 1,54 millones; Zamora, con 1,49 millones, y Palencia, con 1,36 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (864.673 y 380.850 euros en cada caso).