Iniciado un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 60 años desaparecido en Páramo del Sil (León)

La Guardia Civil ha iniciado un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 60 años que lleva desaparecido desde la tarde de ayer en Páramo del Sil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado este jueves un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 60 años y nacionalidad española que lleva desaparecido desde la tarde de ayer, cuando salió de su domicilio de forma voluntaria en la localidad de Páramo del Sil (León).

El desaparecido viste mono de trabajo verde y botas de goma, mide 160 centímetros, es de complexión fuerte, pelo canoso y barba poblada, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana y a lo largo de esta tarde está prevista la incorporación al dispositivo del helicóptero de la Unidad Aérea de León, componentes del Seprona y un can con su guía especializado en seguridad y rescate (SYR) del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con sede en Zamora.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.