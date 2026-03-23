La iniciativa 'Soria para vivir' atrae a 220 personas interesadas, de las que el 61% ya reside en la ciudad

De Izda A Dcha, Alberto Santamaría, Gregorio García Y Enrique García Analizan La Iniciativa 'Soria Para Vivir'. - EUROPA PRESS

SORIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa municipal 'Soria, una ciudad para vivir', ha atendido a 220 personas interesadas desde su puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio en junio de 2024, de las que el 61 por ciento ya está viviendo en la capital.

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Soria, Gregorio García Sacristán; el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, junto al usuario de 'Soria para vivir', Enrique García Fontela, llegado de Gijón con su pareja y su familia a trabajar, han dado más datos del programa.

El proyecto se puso en marcha con el lema 'Soria para vivir, Soria para trabajar, Soria para emprender y Soria para invertir'. El concejal de Empleo ha señalado que "encaja" con la idea que se quiere para Soria, "que no solo habla de la promoción sino de cómo hacer de Soria un lugar donde a gente quiera venir, pero especialmente quedarse". "Durante mucho tiempo se ha hablado desde las dificultades, que existen, pero hay que hablar desde las fortalezas y posibilidades donde hay calidad de vida, entorno humano y natural y cada vez más oportunidades para desarrollar un proyecto de vida", ha señalado García.

El edil ha incidido en un "proyecto que no se quede en atraer sino en acompañar, lo que marca la diferencia". "Una ciudad que da pasos para ser más atractiva para vivir y emprender porque Soria tiene presente y un futuro que se construye acompañando a las personas y colaborando entre instituciones", ha subrayado sobre el proyecto que "va en esa dirección".

DATOS

Alberto Santamaría ha dado más datos de este programa que busca vender Soria en positivo y como "epicentro de inversiones" con 220 personas interesadas atendidas, 102 en el año 2025 y 48 en el 2026 y de las que el 61 por ciento ya está en Soria.

El proyecto también se distingue por su capacidad para atraer talento cualificado, con un 93 por ciento de usuarios con formación universitaria o técnica, y por su alcance internacional, con un 14 por ciento de personas procedentes del extranjero. De las personas interesadas, el 84 por ciento busca trabajar, el trece por ciento emprender y un tres por ciento invertir.

EJEMPLO DE USUARIO

Entre los casos de éxito destaca el de una familia trasladada desde Gijón, que en apenas una semana logró empleo y comenzó su proceso de integración en la ciudad gracias al acompañamiento del programa. Así lo ha explicado Enrique García Fontela, quien ha hablado en representación de toda su familia, trasladada ya a Soria.

García ha puesto de manifiesto la importancia del acompañamiento personal de los técnicos del proyecto como hecho diferencial para decantarse definitivamente por Soria como lugar para trabajar y vivir. En este sentido, ha explicado que su mujer aprobó unas oposiciones del Estado donde tenía que buscar un destino, así se empezó por elegir ciudades con servicios, índices de seguridad y calidad de medio ambiente, "donde Soria fue ganando puntos".

Una vez en Soria se encontraron con el programa que hizo de "anfitrión" cuando "más lo necesitas", por lo que ha asegurado que hay un "acompañamiento real". El usuario ha destacado los servicios y la calidad de vida de Soria, así como el asesoramiento recibido.