Innovación, negocios y patrimonio: estudiantes de Chile y Perú viven una semana emprendedora en Ávila

Curso Internacional de Emprendimiento e Innovación, UCAV e Instituciones Santo Tomás de Chile. - UCAV

ÁVILA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y las Instituciones Santo Tomás de Chile han desarrollado el Curso Internacional de Emprendimiento e Innovación, dirigido a una treintena de estudiantes procedentes de Chile y Perú.

El propósito del programa, desarrollado entre el 19 y el 23 de octubre, es ofrecer una formación especializada en gestión empresarial, innovación y emprendimiento fomentando en los participantes una actitud basada en la curiosidad, creatividad, iniciativa y capacidad de transformar ideas en proyectos.

Asimismo, ha impulsado el intercambio académico, cultural y de experiencias entre España e Hispanoamérica.

Los estudiantes han participado en seminarios especializados y talleres prácticos impartidos por profesores de la UCAV; las sesiones han abordado el análisis estratégico empresarial, la formulación de estrategias, el liderazgo, la financiación, el marketing, la innovación, la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

La metodología se ha basado en 'learning by doing' (aprender haciendo), una manera de estudio en la que los estudiantes han trabajado por equipos para analizar casos empresariales, identificar problemas y oportunidades, debatir alternativas y formular propuestas de actuación que, posteriormente, han presentado y defendido en grupo.

La formación académica ha contado con la visita a la empresa agroalimentaria Santa Teresa Gourmet, donde los estudiantes han conocido su actividad y modelo de negocio. La directora general, Isabel López Resina, ha impartido una clase magistral seguida de un coloquio con lo asistentes.

El programa también ha incluido vistas a Ávila, Segovia y Salamanca, que han permitido a los estudiantes internacionales acercarse al patrimonio histórico y cultural español y enriquecer su experiencia formativa.

Esta iniciativa "refuerza la alianza" entre la UCAV y las Instituciones Santo Tomás de Chile, así como el compromiso de ambas entidades con la internacionalización de la enseñanza superior, la innovación educativa y la formación de profesionales preparados para afrontar retos del entorno laboral.