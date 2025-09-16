La inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales de león se podrá formalizar desde el próximo lunes

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León se podrá formalizar desde el próximo lunes día 22 para el nuevo curso escolar que comenzará el 1 de octubre.

La oferta está compuesta por una variedad de actividades que va desde deportes colectivos, individuales y actividades polideportivas, acuáticas, expresivas, al aire libre, adaptadas o relacionadas con el control mental y corporal hasta deportes de lucha.

En concreto, el programa incluye ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boxeo olímpico, ciclismo, deportes autóctonos, escalada, Escuela 100x100 deporte, fútbol sala, gimnasia artística, golf, kung-fu wu-shu, lucha leonesa, montaña y aventura, natación adaptada, pádel, patinaje, hockey línea, predeporte, rugby, salvamento y socorrismo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol.

Mañana comenzará la campaña de divulgación en los centros escolares y las inscripciones podrán realizarse a partir del próximo lunes día 22 de septiembre en los propios colegios, a través de las entidades colaboradoras (clubes, fundaciones, federaciones y empresas) y también en la Secretaría de Escuelas Deportivas.

En el caso de los grupos de Gimnasia Artística programados en las instalaciones municipales y en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la inscripción se realizará a través de la página web https://deportes.aytoleon.es.

Está previsto que las Escuelas Deportivas Municipales inicien su actividad a partir del 1 de octubre tanto en los propios centros escolares como en espacios municipales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Algunos grupos podrán empezar el mismo día 1 de octubre porque ya estén conformados, mientras que otros deberán seguir configurándose para comenzar más tarde.

PRECIOS.

Las modalidades deportivas ofertadas se dividen en tres tipos. Las de tipo A cuentan con tarifas municipales y precios públicos aprobados por los órganos de gobierno y mantienen el precio de los últimos años, con una cuota de 40 euros para empadronados y de 28 euros para familia numerosa. En el caso de los no empadronados, la cuota es de 50 euros y de 30 para familia numerosa, mientras que las EDM son gratuitas para situaciones de desempleo (de ambos cónyuges o, si son monoparentales, de quien esté al cargo de los hijos) o desprotección.

Las actividades incluyen dos horas semanales de entrenamiento y competiciones y eventos deportivos. Para estos deportes tipo A la hoja de inscripción se podrá descargar de la web www.deportes.aytoleon.es a partir del 22 de septiembre.

En los tipos B y C, que son actividades que se desarrollan a través de entidades colaboradoras y clubes de la ciudad, las cuantías de las matrículas varían y las inscripciones se tramitarán directamente con las entidades que desarrollan la actividad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Además de las clases de formación deportiva en horario extraescolar, las Escuelas Deportivas Municipales organizarán competiciones regulares a lo largo del curso en forma de ligas y jornadas de competición. La previsión es realizar también eventos deportivos complementarios durante los fines de semana.

Las EDM también cuenta con 'Aulas Deportivas', que son proyectos teórico-prácticos dirigidos a los departamentos de Educación Física de los centros y a través de los cuales el Ayuntamiento de León busca fomentar el conocimiento y la práctica de diversas actividades deportivas en horario lectivo. Por el momento están previstas aulas de deporte adaptado, salvamento y socorrismo, escalada, juegos de lucha, patinaje o deportes autóctonos.

CARNÉ ASOCIADO.

Cada usuario de las Escuelas Deportivas Municipales cuenta con un carné gratuito. Este tiene asociados beneficios tales como el acceso a las piscinas municipales, entradas a los partidos de los equipos de élite de la ciudad o descuentos en tiendas deportivas.

Aquellos centros escolares que deseen organizar las actividades deportivas al margen del Ayuntamiento precisarán de este carné para poder participar en la competición escolar. En este caso, su coste es de cinco euros.

Las EDM tienen disponibles distintas vías de comunicación para que los interesados puedan ponerse en contacto: a través del correo electrónico escuelasdeportivas@aytoleon.es o en el teléfono 987344391. Además, la información relativa a las escuelas estará disponible en la página web del Ayuntamiento de León.