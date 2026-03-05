Las instalaciones deportivas de Burgos superaron los 46.000 abonados en 2025, un 10,9% más que en el año anterior

La alcaldesa, Cristina Ayala, y la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BURGOS 5 Mar. (EUROPA PRESS) - Las instalaciones deportivas municipales de Burgos cerraron el año 2025 con 46.063 abonados, una cifra que supone un crecimiento de un 10,9 por ciento respecto a los 41.534 registrados en 2024 y que sitúa a la ciudad entre las que cuentan "con mayor porcentaje de usuarios de instalaciones deportivas en España".

Así lo ha subrayado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante la presentación de la memoria anual del servicio municipal de Deportes, un acto en el que ha destacado el "interés" de la ciudadanía por la práctica deportiva y el uso de las infraestructuras municipales.

En este sentido, ha subrayado que "la gente en Burgos quiere hacer deporte" y eso siempre es una "buena señal", porque el deporte va muy asociado a la "vida sana", y, en este sentido, ha puesto en valor el incremento de abonados, que además es "relevante" también respecto a los datos prepandemia.

Asimismo, ha señalado que Burgos es "la segunda ciudad de España", por detrás de Vitoria, en porcentaje de abonados a instalaciones deportivas municipales.

Respecto al perfil de los abonados, por franjas de edad, el grupo más numeroso corresponde a las personas de entre 23 y 64 años, con 19.821 usuarios. Les siguen los menores de entre 5 y 14 años, con 11.418 abonados, mientras que los jóvenes de entre 15 y 22 años suman 6.915, y los jubilados y pensionistas, 6.268.

Del total, 7.608 personas disponen del abono plus, que permite utilizar diferentes instalaciones municipales, como piscinas y gimnasios.

Además, las piscinas municipales fueron nuevamente las instalaciones con mayor afluencia, al registrar 1.157.894 accesos durante 2025, el "mejor dato histórico" del Ayuntamiento. La piscina de El Plantío fue la más utilizada, con 462.000 entradas, de las cuales 349.000 correspondieron a las instalaciones climatizadas y 113.000 a las piscinas de verano. Le siguieron las piscinas de San Amaro, con 321.570 accesos; Capiscol, con 303.775; y San Agustín, con 69.949 entradas.

DEPORTE ESCOLAR

Por otro lado, las actividades deportivas organizadas desde las instalaciones municipales contaron con casi 13.000 participantes, de los que más de la mitad participaron también en la programación de escuelas deportivas.

En cuanto al uso de las instalaciones, durante 2025 se realizaron más de 100.000 autorizaciones y reservas, de las que 50.000 correspondieron a reservas de clubes, más de 33.000 a autorizaciones de equipos y alrededor de 20.000 a usuarios particulares.

El informe del servicio de Deportes también recoge que Burgos es el municipio de Castilla y León con mayor porcentaje de participación en deporte escolar en relación con su población.

Para ello se cuenta con 450 monitores semanales, que desarrollan actividades tanto en centros educativos como en instalaciones deportivas municipales cercanas a los colegios.

En el apartado económico, las instalaciones deportivas municipales generaron 4,99 millones de euros de ingresos en 2025, con lo que se supera la previsión inicial fijada en los presupuestos, que era de 4,24 millones. En este sentido, Ayala ha recordado que se trata de un servicio público que no está concebido para generar beneficios y ha incidido en que el coste que le supone al Ayuntamiento tener operativas las instalaciones deportivas es muy superior a esos 4,99 millones.

INVERSIONES PREVISTAS

En cuanto a las futuras inversiones, la regidora se ha referido a la obra del edificio central de las piscinas de El Plantío, que será la que más volumen de presupuesto maneje este año con una inversión de 657.000 euros.

También se prevén actuaciones en el polideportivo de San Pedro y San Felices, con un presupuesto estimado de 7,75 millones de euros, que se ejecutará por fases, así como la reforma de los vestuarios del polideportivo Bienvenido Nieto, con 656.000 euros.