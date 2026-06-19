El Instituto Astrofísico de Canarias reunirá en Palencia a figuras mundiales en el estudio del Sol para el eclipse

Imagen de un eclipse solar. - ULE

PALENCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), referente mundial en física solar, convocará en Palencia a científicos de primer orden el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar total. Tal y como han informado los promotores del encuentro, se trata de científicos vinculados en su mayoría al proyecto NATE, impulsado por este instituto, que desarrollarán su labor de cara al público, en lo que se convertirá "en una de las propuestas científicas y divulgativas más importantes de las que se realizarán en el país".

Así, desde el día 10, se desarrollarán charlas y talleres en diversos puntos de la capital, en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia. Una actividad que tendrá su punto álgido durante el eclipse en el Cerro del Otero, en el que se ensayará la observación y medición de la corona solar de cara al experimento NATE que el IAC, con el apoyo del Gobierno de Canarias y la colaboración de la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos, y el Observatorio Nacional Solar (NSO, por sus siglas en inglés), de la Fundación Nacional de Ciencias Estadounidense (NSF, siglas en inglés), desarrollará en Marruecos durante el eclipse solar total de 2027.

Además, el IAC, y en colaboración con otros ayuntamientos, extenderá durante esos días su labor divulgativa a las poblaciones de Carrión de los Condes, Osorno, Frómista, Autilla del Pino y Villalcázar de Sirga, localidades unidas de manera muy simbólica a la observación del cielo como parte del Camino de Santiago.

Entre los expertos que se desplazarán a Palencia para el estudio y divulgación en torno al eclipse destacan los físicos solares Valentín Martínez Pillet (director del IAC), Kevin Reardon y Sanjay Gosain (NSO) y José Carlos del Toro (Instituto de Astrofísica de Andalucía). Junto a ellos, las actividades contarán con la participación de los astrofísicos Eva Villaver (subdirectora del IAC y miembro del Comité Asesor de Ciencias del Espacio de la Agencia Espacial Europea), Jorge Pérez-Gallego (coordinador del proyecto NATE) y Youssef Moulane (UM6P). Además, el IAC aportará una amplia nómina de expertas y expertos que cubrirán el amplio programa de charlas, talleres y observaciones.

El proyecto NATE, que se ensayará durante el próximo eclipse, es una iniciativa de ciencia, educación y divulgación que estudiará el siguiente del 2 de agosto de 2027, visible en la punta sur de España, norte de África y Oriente Medio, mediante una red coordinada de telescopios operados por equipos formados por astrónomos del IAC y sus socios, voluntariado, profesorado, estudiantes de secundaria y universitarios.

Esta iniciativa se inspira en los exitosos experimentos Continental American Telescopic Eclipse (Citizen CATE) desarrollados en EE.UU. durante los eclipses de 2017 y 2024 por la NSF, el NSO y el Southwest Research Institute (SwRI, por sus siglas en inglés).

NATE utilizará un total de diez equipos telescópicos para observar el eclipse solar total de 2027, en diversas localidades marroquíes. A medida que la sombra de la Luna recorra el país, los equipos de estas localidades situadas en la franja de totalidad tomarán imágenes del brillo de la corona solar, extendiendo la duración total de la observación hasta los diez minutos.