El Instituto Confucio de León acoge este sábado la tercera edición de los Talleres Intensivos de Teatro Musical

Cartel de la tercera edición de los Talleres Intensivos de Teatro Musical que acogerá el Instituto Confucio de León. - INTERNATIONAL CULTURE CONNECTION

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de León acogerá este sábado, 10 de octubre, la tercera edición de los Talleres Intensivos de Teatro Musical, una iniciativa que busca acercar las artes escénicas al público desde una perspectiva práctica, participativa y abierta.

Tras las dos primeras ediciones, dedicadas a Chicago y Cabaret, el nuevo encuentro se adentrará en uno de los grandes clásicos de Broadway, A Chorus Line, para trabajar sobre su emblemático número 'One'.

El taller estará impartido por Irene Alba, bailarina, actriz y fotógrafa, y combinará danza, interpretación, movimiento y presencia escénica, lo que proporcionará a los participantes un acercamiento al proceso de creación de un número de teatro musical, según ha informado a Europa Press International Culture Connection.

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre International Culture Connection y el Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE), y cuenta con el apoyo del Festival Internacional Vive la Magia, proyectos vinculados a la ilusionista, maga y coreógrafa Violeta Zheng que comparten el objetivo de generar espacios de encuentro y promover la cultura y las artes escénicas en León.

El taller tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en el Instituto Confucio de León. El precio es de 35 euros y las inscripciones pueden formalizarse a través del teléfono 687537817.