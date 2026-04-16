El Instituto Leonés abre el plazo para la recepción de proyectos del plan 'Iglesia Abierta', dotado con 1,2 millones

Cartel del plan Iglesia Abierta. - DIPUTACIÓN

LEÓN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación ha hecho pública la segunda edición de su convocatoria de ayudas a la restauración y reparación de templos que, bajo el nombre genérico de 'plan Iglesia Abierta', persigue "la mejora del estado de iglesias, ermitas, santuarios y edificios similares ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia".

Realizado junto a los obispados de Astorga y de León, con cuyos representantes firmó, el pasado mes de enero, un convenio de colaboración, este programa cuenta con un presupuesto total de 1,2 millones, 200.000 euros más que en el programa anterior, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

La convocatoria, ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web del ILC, recuerda que las iglesias, ermitas, templos, monasterios y santuarios propiedad de las diócesis de León y Astorga "representan una parte fundamental del patrimonio histórico-artístico de la provincia" y que para la mayor parte de las localidades leonesas "estos edificios vienen a constituir el elemento de mayor valor, no solo patrimonial sino también social: es el lugar donde se celebran los actos religiosos que marcan el día a día de los vecinos, pero donde también tienen lugar manifestaciones de la cultura popular que van más allá de lo litúrgico, así como actividades culturales y sociales de gran importancia para el encuentro de la comunidad y el refuerzo de sus vínculos".

Esta línea subvención se abre también a la participación económica de ayuntamientos y juntas vecinales, algo que se entiende como fundamental por la implicación histórica de las gentes de los pueblos hacia sus iglesias y ermitas, y también por la capacidad y experiencia de municipios y juntas en la gestión de subvenciones públicas en general, y del ILC en particular.

En concreto, la convocatoria va destinada a inmuebles destinados y consagrados actualmente al culto, excluyéndose edificios con uso restringido a órdenes religiosas, congregaciones o similares, y tampoco podrán ser objeto de subvención los inmuebles en estado de ruina o semirruina.

La aportación de la Diputación Provincial a través del Instituto Leonés de Cultura es de 600.000 euros, mientras que cada una de las diócesis de la provincia destinan 300.000 euros.

PUERTAS ABIERTAS

Al igual que en la primera edición del plan 'Iglesia Abierta', la segunda entrega contempla el hecho de que los responsables de los templos beneficiados con estas ayudas habrán de procurar abrir las puertas de los mismos a usos culturales y sociales que resulten de interés general para los vecinos, en las condiciones que establece la normativa diocesana y siempre que ello sea compatible con el uso religioso.

Un rasgo totalmente distintivo de 'Iglesia Abierta' y que no se encontraba en anteriores programas conjuntos del ILC y de los obispados leoneses cuyo destino era el arreglo de este tipo de edificios.

Por otra parte, la inversión total prevista por actuación será como máximo de 40.000 euros y como mínimo de 20.000, y el solicitante deberá precisar su porcentaje de aportación de acuerdo con las siguientes indicaciones: del cero por ciento de la inversión total prevista en el caso de ayuntamientos y juntas vecinales cuyos ingresos corrientes -capítulos 1 a 5- liquidados en el ejercicio 2024 sean inferiores a 5.000 euros.

Del cinco por ciento de la inversión total prevista en el caso de ayuntamientos y juntas vecinales cuyos ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2024 sean iguales o superiores a 5.000 euros e inferiores a 10.000.

Del diez por ciento de la inversión total prevista en el caso de ayuntamientos y juntas cuyos ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2024 sean iguales o superiores a 10.000 euros e inferiores a 25.000. Del 20 por ciento de la inversión total prevista en el caso de ayuntamientos y juntas cuyos ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2024 sean iguales o superiores a 25.000 euros.

O del 30 por ciento de la inversión total prevista en el caso de ayuntamientos y juntas vecinales que no hayan aprobado la liquidación del presupuesto de 2024, señala la institución provincial.

Una comisión técnica mixta, formada por técnicos del ILC y de ambas diócesis, valorará los proyectos presentados de acuerdo a criterios como propuesta de intervención, donde se tendrá en cuenta el grado de definición, detalle y rigor de la documentación presentada o criterios de conveniencia, con los que se otorgará mayor puntuación a intervenciones en bienes cuyo estado de conservación sea deficiente y aquellas que eviten daños inminentes e irreversibles.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 29 de mayo de 2026, y el plazo de ejecución es de nueve meses desde la comunicación de la concesión definitiva.

Las bases completas de la convocatoria, junto a la guía de comprensión fácil, anexos y resto de documentación pueden encontrarse en www.institutoleonesdecultura.es/convocatorias.