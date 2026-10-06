La intensa lluvia deja un sótano inundado y balsas de agua en varios puntos de Valladolid

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones registradas este martes en Valladolid han provocado desde las 12.30 horas varias incidencias puntuales, entre ellas un sótano inundado y balsas de agua en distintos puntos de la capital vallisoletana, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

En concreto, el 112 ha recibido avisos por un sótano inundado en la calle Claudio Moyano, mientras que se han registrado balsas de agua en el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 93, y en el número 65 del paseo de Juan Carlos I.

Asimismo, las lluvias han dejado acumulaciones de agua en la rotonda de San Agustín, el túnel de Labradores, a la puerta del centro de salud de Rondilla, en la calle Cardenal Torquemada, y en el Paseo de Zorrilla, frente a la iglesia de los Franciscanos.

También se ha comunicado la presencia de una balsa de agua en la ronda VA-20, a la altura del kilómetro 1, dentro de las incidencias atendidas desde el mediodía por el Centro de Emergencias.

Por su parte, fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press han confirmado que no se han registrado grandes inundaciones en la ciudad y han precisado que las incidencias se corresponden principalmente con balsas de agua y algún sótano inundado.