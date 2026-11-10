Intentan derribar a patadas la puerta de una lavandería autoservicio en Aldeamayor (Valladolid) - LAVA TUCOLADA

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 10 (EUROPA PRESS)

Autor o autores desconocidos han tratado de robar en una lavandería autoservicio ubicada en la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín, hechos que ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.

El intento de robo se ha producido en las instalaciones de Lava TuColada, un auto servicio compuesto por tres lavadoras y otras tantas secadoras situado en el número 2 de la calle Democracia del referido municipio, tal y como ha podido constar a primera hora de esta mañana la mujer del titular del negocio al acercarse al local para realizar labores de limpieza.

Las patadas propinadas han quedado marcadas en la puerta y han "reventado" la misma, como así ha explicado a Europa Press el propietario, quien pese a ello ha indicado que el autor o autores no han logrado finalmente entrar en el establecimiento.

"Lo peor es el destrozo causado y el susto que se ha llevado mi esposa", ha lamentado el titular de la lavandería, quien ya ha denunciado lo sucedido ante el Cuartel de la Guardia Civil de Laguna de Duero.