El Intercentros de HORSE denuncia el convenio colectivo para constituir una comisión negociadora

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Comité Intercentros de HORSE España ha denunciado el convenio colectivo actual como paso previo a la constitución de una comisión negociadora para el nuevo marco laboral.

Según informa la representación sindical a través de un comunicado, este trámite formal se ha llevado a cabo formalmente tres meses antes de la finalización del convenio vigente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del propio texto legal y en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.

Tras la adopción del acuerdo, la representación de los trabajadores ha comunicado que en los próximos días procederá a trasladar la decisión de manera oficial a la Dirección de la Empresa y a remitir la correspondiente copia a la autoridad laboral competente.

Asimismo, el comité ha señalado que informará a toda la plantilla en cuanto se fije la fecha para la constitución de la Comisión Negociadora del Convenio.