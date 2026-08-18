Interceptado un varón con antecedentes tras robar en una máquina de bolas de un bar de Valladolid

Máquina de bolas forzada por el individuo interceptado en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón reincidente como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras forzar una máquina de bola de un bar de la capital.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 17 de agosto, cuando una mujer vecina de la capital se puso en contacto telefónico con la sala CIMACC 091 para alertar de que estaba viendo como un hombre forzaba, desde la calle, una máquina de bolas de un bar.

La mujer indicó al operador de la Sala CIMACC 091 que se trataba de un varón y que este empleaba una linterna, de manera que una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, a bordo de un vehículo rotulado, se trasladó al lugar.

Cuando los policías llegaron, interceptaron a diez metros del bar a un varón que llevaba en la mano una linterna todavía encendida y la mujer testigo confirmó que se trataba del autor de los hechos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional, tras comprobar que la máquina de bolas presentaba el cajetín forzado con una barra metálica a modo de palanca, y tras recuperar del suelo un trozo de madera y una llave allen, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El individuo, al que le constan siete antecedentes policiales anteriores, fue trasladado a dependencias policiales y puesto después a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.