Interior comunica el levantamiento de "todas las medidas de evacuación y confinamiento" en Ávila

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por los incendios forestales de Madrid, a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

ÁVILA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comunicado el levantamiento de "todas las medidas de evacuación y confinamiento" en la provincia de Ávila ante la evolución favorable del incendio.

"Se levantan todas las medidas tanto de evacuación como de confinamiento respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila", ha detallado, al tiempo que ha señalado que se establece una posibilidad de una "movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad ni en ningún alcance de la misma".

Lo ha anunciado desde el puesto de mando de Navalcarnero, donde ha destacado que esta noticia se sustenta en los informes tanto de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y los informes de los distintos directores técnicos regionales.

De esta forma, se establece el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de las localidades de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Villanueva de Ávila, y de la Urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Además, se establece el fin del confinamiento, con carácter inmediato, de las localidades de El Tiemblo y Cebreros, que permanecían en esta situación.