Interior detecta 5.534 casos activos de víctimas de violencia de género en CyL, 2.692 con menores a cargo

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 5.534 casos activos de víctimas de violencia de género en Castilla y León, de los que 2.692 son con menores a cargo, once de ellos de riesgo alto, según los datos estadísticos de junio de 2026 recogidos por Europa Press.

Del total de casos activos en la Comunidad, a 30 de junio de este año, dos son de riesgo extremo, 58 de riesgo alto y 828 de riesgo medio y 4.646 en bajo. Castilla y León es la octava comunidad autónoma con mayor número de casos activos.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, en 78 las mujeres son menores de 18 años, en 1.334 de 18 a 30, en 2.536 de 31 a 45, en 1.427 de 46 a 64, y en 159 de 65 o más.

Además, dentro del total de casos se incluyen 2.692 en los que la víctimas tiene menores a su cargo, con once de esos casos en los que los hijos o adolescentes corren riesgo extremo de ser agredidos por el maltratador de su madre y 110 en los que corren riesgo medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 707 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con dos de ellos en riesgo extremo, 58 en alto y 647 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

MÁS DE 103.000 CASOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, los datos de Interior registran 103.746 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 20 están en riesgo extremo, 1.144 en alto, 15.065 en medio, 87.517 en bajo y 4.646 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos en España, Interior señala que existen 1.323 en los que las mujeres son menores de 18 años, 25.495 de 18 a 30, 48.014 de 31 a 45, 26.435 de 46 a 64, y 2.479 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 53.495 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.583 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 145 en alto y 1.435 en medio.

Igualmente, la estadística refleja 12.979 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 20 de ellos en riesgo extremo, 1.097 en alto y 11.862 en medio.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.621; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.856; la Comunidad de Madrid, con 12.642; Canarias, con 6.459; Galicia, con 6.090; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.668; Castilla y León, con 5.534; Baleares, con 4.249; Extremadura, con 2.909; Aragón, con 2.451; Asturias, con 2.274; Navarra, con 2.184; Cantabria, con 1.602; La Rioja, con 910; Ceuta, con 326; y Melilla, con 238.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.