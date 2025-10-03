Una interna le rompe la nariz de un puñetazo al Jefe de Servicios de Topas en el turno de noche

SALAMANCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Salamanca ha denunciado una nueva agresión sufrida por un funcionario del Centro Penitenciario de Topas después de recibir un puñetazo en la nariz por parte de una presa.

Los hechos se produjeron la pasada madrugada, cuando el Jefe de Servicios acudió a intervenir ante la conducta extremadamente violenta de una interna. Durante la actuación, y pese a los intentos de desescalada, la interna propinó un puñetazo en la nariz del funcionario.

El trabajador recibió una primera asistencia en la enfermería del centro penitenciario y fue trasladado posteriormente al servicio de Urgencias, donde se valora una posible intervención quirúrgica debido a la entidad del traumatismo", según indican desde CSIF a través de un comunicado.

CSIF ha condenado "enérgicamente" la agresión y ha reclamado "medidas inmediatas para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios". Algunas de ellas son el reconocimiento efectivo de los funcionarios de prisiones como Agentes de la Autoridad, con la protección jurídica y operativa correspondiente o una revisión urgente de los criterios de clasificación interior y de gestión de internos con perfil de riesgo, alineando las decisiones con la realidad de los centros y la seguridad de trabajadores e internos.

"Lo ocurrido en Topas no es un hecho aislado. La distancia entre lo que se vive a diario en los centros y lo que se proyecta desde los órganos gestores es inasumible. Exigimos medidas reales para prevenir estas agresiones y proteger a quienes sostienen el servicio público penitenciario", ha señalado el responsable de CSIF Prisiones en Salamanca, Paco Herrero.

CSIF ha recordado en su comunicado que la seguridad del personal "no puede descansar únicamente en la pericia y el aplomo individual de los funcionarios". "Es imprescindible una política penitenciaria responsable, con recursos suficientes y decisiones técnicas basadas en la prevención de riesgos", han finalizado.