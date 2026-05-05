Una intervención conjunta "salva" a una mujer que estaba inconsciente tras una agresión machista en Laguna de Duero

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una intervención conjunta de policías locales de Laguna de Duero (Valladolid), Guardia Civil, Bomberos y sanitarios ha "salvado la vida" de una mujer que sufrió una agresión machista por parte de su pareja en un domicilio de la localidad del alfoz vallisoletano, donde la víctima llegó incluso a perder el conocimiento.

Según ha destacado el Ayuntamiento lagunero en un comunicado recogido por Europa Press, la intervención fue "heroica" y "límite", al tiempo que ha destacado la "altísima complejidad y riesgo" protagonizada por los efectivos de Policía Local de Laguna de Duero, Guardia Civil, Bomberos de Diputación de Valladolid y Servicios Sanitarios del SACYL.

Los hechos, por los que fue detenido un varón que ofreció "fuerte resistencia" a los agentes, se produjeron en la madrugada del pasado domingo, 3 de mayo. El comunicado asevera que se logró evitar "una tragedia".

La intervención se inició tras una llamada al 112 que alertaba de gritos y posibles agresiones en una vivienda de la calle Miño, situada en Laguna de Duero.

A su llegada, los primeros agentes de Policía Local, apoyados por una patrulla de la Guardia Civil, confirmaron la gravedad de la situación gr"acias a los testimonios de vecinos que apuntaban a un posible caso de violencia de género en curso".

Ante la negativa del presunto agresor a abrir la puerta de la vivienda y la imposibilidad de verificar el estado de la víctima, los agentes tomaron la decisión de acceder a la vivienda por el exterior. Así, varios policías escalaron desde zonas comunes hasta el balcón del inmueble tras fracturar una ventana para poder entrar y acceder al interior de la vivienda.

Ya en el domicilio, los agentes se enfrentaron a un varón que ofreció una fuerte resistencia, siendo finalmente reducido y detenido tras un forcejeo en el que tanto el presunto autor como uno de los policías resultó herido.

La "rápida" actuación permitió "asegurar la vivienda y centrar todos los esfuerzos en localizar a la víctima", que fue hallada encerrada en una estancia, en estado de "shock extremo" y sin capacidad de reacción, hasta el punto de que su situación "se agravó de forma crítica" al perder la consciencia, lo que activó un despliegue urgente de recursos de emergencia.

En ese momento, ante la imposibilidad de acceder por la puerta principal, los bomberos desplegaron un operativo técnico en el cual elevaron una escala hasta la vivienda para habilitar una vía de entrada alternativa.

Gracias a esta maniobra, el equipo sanitario pudo acceder al interior del domicilio con la asistencia directa de los agentes, que facilitaron la entrada.

Ya en el interior, los sanitarios asumieron el control clínico de la situación, lograron revertir el estado crítico de la víctima y recuperaron sus constantes vitales tras haber perdido el conocimiento.

Su intervención fue "clave" para estabilizarla y permitir su traslado en condiciones seguras.

Posteriormente, la mujer relató que había sido agredida por su pareja, quien presuntamente le había golpeado fuertemente en el rostro y la amenazó de muerte.

La víctima fue evacuada en estado grave al hospital Del Río Hortega bajo protección policial, ya que manifestó reiteradamente el temor por su vida.

Por su parte, el presunto agresor fue detenido, atendido por los servicios sanitarios por lesiones derivadas del forcejeo y trasladado posteriormente a dependencias de la Guardia Civil.

Este suceso, han añadido las mismas fuentes, "pone de manifiesto la eficacia de la actuación coordinada entre Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Diputación de Valladolid y Servicios Sanitarios del Sacyl quienes en la referida situación de extrema urgencia, actuaron de forma conjunta y coordinada logrando finalizar la compleja intervención con éxito".

"La rápida toma de decisiones, el riesgo asumido por los intervinientes y la perfecta sincronización entre todos los servicios fueron determinantes para salvar una vida en una intervención que pudo tener un desenlace fatal", han añadido.

Cabe recordar que el teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.