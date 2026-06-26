Intervenidas cerca de 3.000 prendas falsificadas en Segovia con valor estimado de 200.000 euros

Parte del material incautado. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha intervenido cerca de 3.000 prendas textiles de procedencia ilícita, en su mayoría camisetas y prendas asociadas a clubes y selecciones nacionales de fútbol que participan en el Mundial, además de polos y sudaderas, con una valoración estimada, si hubieran sido vendidas de alrededor de 200.000 euros.

El material ha sido localizado en diferentes intervenciones desarrolladas a lo largo de la última semana, con ocasión de inspecciones rutinarias en centros logísticos de paquetería y de control de transportes sobre vehículos. La actuación conjunta de distintas unidades ha permitido reunir un volumen considerable de mercancía falsificada antes de que esta llegara a su destino final.

Las primeras intervenciones han sido realizadas por el Destacamento de Fiscal y Fronteras durante inspecciones en empresas de paquetería. En estas acciones, los agentes han detectado envíos de gran volumen entre particulares, que han levantado sus sospechas.

En el interior de estos paquetes se han hallado multitud de prendas de vestir y ropa deportiva de conocidas marcas, todas ellas presumiblemente falsificadas, una infracción contra la propiedad industrial, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

De manera simultánea, personal del Destacamento de Tráfico de Villacastín, durante la realización de un dispositivo de seguridad vial en la carretera nacional N-110, ha parado e identificado un vehículo de transporte de mercancía.

Tras una inspección superficial de la zona de carga, los agentes han localizado numerosos bultos y cajas de cartón en cuyo interior había prendas presumiblemente falsificadas, por lo que han solicitado el apoyo del citado Destacamento de Fiscal y Fronteras para continuar con las diligencias oportunas.

Las investigaciones policiales han determinado que el destino final de las prendas intervenidas pudiera ser su distribución y comercialización fraudulenta durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de la capital segoviana, uno de los periodos de mayor afluencia comercial y turística del calendario local. Esta circunstancia ha llevado a los investigadores a vincular ambas operaciones, inicialmente independientes, dentro de una misma trama de distribución.

Los representantes legítimos de las marcas y firmas supuestamente falsificadas se personarán en el procedimiento penal correspondiente, denunciando el supuesto plagio y la piratería industrial. La totalidad de las prendas intervenidas ha sido objeto de aprehensión por parte de los agentes, que las han puesto a disposición de las autoridades competentes para su custodia y posterior tramitación judicial.

La coincidencia entre el calendario del Mundial y las fiestas patronales de Segovia ha generado un contexto propicio para intentar introducir en el mercado local género de procedencia irregular, han apuntado desde la Guardia Civil.

El caso continúa abierto a la espera de que avancen las diligencias judiciales correspondientes, en las que se determinará el alcance exacto de la trama y las posibles responsabilidades penales derivadas de la distribución del género incautado.